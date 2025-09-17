お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）が、16日深夜放送のTBS系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜1時4分）に出演。男性に「ほっといて欲しい」ことを語った。

この日は「夫や彼氏に言われてイラッとした余計なひと言」の未公開特別版を放送。食事の終盤で、女性が男性から「すごいね！ まだ食べるの？」と言われる再現コントが流れると、共感した福田は「男の人はかわいいと思って言ってんねやろな」と想像した。

フリーアナ川田裕美が「男性は褒めてるんですよね？」と意図を確認すると、Aぇ！group末澤誠也は「悪気ないですよね？ かわいいなといういとおしさ込めてやと思いますけど」と男性の立場で回答。福田は「男っぽく見られることを恥じらう女の子がめちゃめちゃ多いから、『まだ食べる』イコール『男っぽく見られて恥ずかしい』」と女性側の心理を説明した。

ダイアン津田篤宏が「逆は？ 『全然食べへんやん』は？」と質問すると、福田は「それは私は恥ずいです、めっちゃ。かわいぶってない？ って言われてるような気がして」。一方で「でも『めっちゃ食べるやん』も恥ずかしい。ほっといて欲しい」と複雑さをにじませると、津田は「わけ分からん。食べる量何も言うたらアカンねやな」と困惑していた。