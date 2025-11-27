令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。11月26日（水）に放送された同番組では、3時のヒロイン福田麻貴が衝撃の“ポロリ事件”を語った。同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。今回は企画「嘘トーク王決定戦」を実施。キーワードを見て、実際に体験