福田麻貴（2024年撮影）日刊スポーツ

3時のヒロイン福田麻貴、自身がAI依存者と告白「毎月3000円課金」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 3時のヒロイン福田麻貴が23日の番組で「私はAI依存者」と話した
  • 「何に使ってんの？」と聞かれると、「全部です。日常の全部」と言及
  • 「毎月3000円課金して。でもそれが絶対当たり前になってくる」などと語った
