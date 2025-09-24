ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 3時のヒロイン福田麻貴、自身がAI依存者と告白「毎月3000円課金」 福田麻貴 3時のヒロイン お笑い芸人 人工知能（AI） ChatGPT 日本テレビ エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 3時のヒロイン福田麻貴、自身がAI依存者と告白「毎月3000円課金」 2025年9月24日 15時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 3時のヒロインの福田麻貴が23日の番組で「私はAI依存者」と話した 「何に使ってんの？」と聞かれると、「全部です。日常の全部」と言及 「毎月3000円課金して。でもそれが絶対当たり前になってくる」などと語った 記事を読む おすすめ記事 映画『ひゃくえむ。』を見る前に知りたい3つのこと。アニメの前に「実写で撮影した」理由は 2025年9月21日 18時5分 山下智久＆中島健人＆目黒蓮の豪華3ショットが話題！ 「美の暴」「奇跡のメンツ」とファンうっとり 2025年9月18日 11時0分 杉野遥亮、3日で取得した免許告白「死に物狂いでやりました」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】 2025年9月18日 18時49分 巨人26歳右腕は「現役時代の桑田さんみたい」 先発試合で3打点の奮闘…圧巻のフェン直「DHになったら、これが見れなくなるんだな」 2025年9月20日 11時26分 元日向坂４６・加藤史帆、３年ぶりに元乃木坂４６・山下美月と表紙飾る！「かとした美しい」「ジャケット似合う」 2025年9月21日 15時27分