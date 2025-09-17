おととし5月に長野県中野市で、散歩中の女性2人と警察官2人を殺害したとして殺人と銃刀法違反に問われている青木政憲被告（34）の裁判員裁判が長野地裁（坂田正史裁判長）で続いている。被告は罪状認否で「黙秘します」と宣言した通り、被告人質問においても黙秘を貫いた。しかし、逮捕後しばらくは取調べに応じていたようだ。事件を詳細に語っている当時の調書が法廷で読み上げられた。そこには、実父が尋問で「プライドが高いところがある」と語ったように、被告の”周囲を見下す性分”が見え隠れしていた。

【写真】「自分が思う事」青木被告が卒業アルバムにつづった文章ほか

＊ ＊ ＊

2023年5月25日当時、長野県中野市に住んでいた青木政憲被告は、彼の自宅付近を散歩していた竹内靖子さん（70＝当時）と村上幸枝さん（66＝同）をナイフで刺殺し、その後パトカーで駆けつけた中野署の警察官、池内卓夫警部（61＝同・二階級特進）に猟銃を発砲して殺害。ともに駆けつけた玉井良樹警視（46＝同・二階級特進）に対して猟銃を発砲したのちナイフで刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪で起訴されている。

既報記事〈《長野立てこもり4人殺害事件初公判》「ごっつえーナイフ買うたった 今年はこれでいっぱい人殺すねん」 被告が事件直前に弟に送っていた”恐怖のLINE” 〉では、事件当時の緊迫した様子をお伝えした。

その9月4日の初公判罪状認否で、10秒ほど沈黙したのち「黙秘します」と答えた青木被告。宣言通り、同月10日、11日にかけて行なわれた被告人質問でも、あらゆる質問に「黙秘します」と答え、事件の詳細を語ることはしなかった。なぜ黙秘するのかと検察官に問われ、「理由についても黙秘します」と答えている。

青木被告は大学生時代、周囲から「ぼっち」「キモい」と言われているような妄想を抱いていた。この頃から「妄想症（妄想性障害）」を発症していたと検察側はみており、事件は妄想が影響していると見られている。被告の家の前を散歩していた女性2人から「ぼっち」「キモい」と言われていると思い込み、事件を起こした。

「部屋に盗聴器やカメラが仕掛けられたと思った」

被告人質問で「黙秘します」と答え続けた青木被告だったが、逮捕当初は取調べに応じており、生い立ちや事件について語った調書が存在する。9月11日の公判では、これらの調書が証拠採用され、法廷で読み上げられた。

調書によれば青木被告は長野県の進学校を卒業後、一浪して都内の大学に合格したが、この進路は本人が希望していたものではなかったという。大学をこき下ろしていた。

「長野市の予備校に通い、受かったのがその大学。レベルが低く、進学したところでメリットを感じず、入学したことで経歴に傷がつくと思っていた。行きたい気持ちはなかったが、父の希望だったのでその大学に行った」（青木被告の調書。以下同）

曰く”レベルの低い”大学に仕方なく進学したが、青木被告は馴染むことができなかった。その理由を「一番は生徒の質が悪かったから」だと、またもや調書でこき下ろしている。

「付属のどうしようもないバカが他に行くとこなくて入ってくるところ。アルファベットが言えなかったり、九九ができない。私は授業を聞いていれば課題ができたが、他の生徒は授業を理解できなかった」

このように、”ひたすら見下していた”大学の同級生たちから、青木被告は授業中に「ぼっち」「キモい」などと悪口を言われるようになった……というが、この頃から妄想があったことは分かっているので、これも妄想とみてよいだろう。

そんな声を当初は無視していたが、そのうちすべての授業で周囲から悪口を言われるようになり、さらには他学校の生徒も生活する寮においても同じような悪口が聞かれるようになった、と被告の調書は続く。学内だけでの悪口が寮にも広がったことを被告は「学校で悪口を言っていた人がネットで拡散し、それを見て悪口を言っている。ちょうどこの頃彼らがスマホを持ち始めた頃だった」として、”ネットいじめ”により孤立したと推測していた。もちろん、そんな”ネットいじめ”の事実はない。

こうして寮を出てアパート暮らしを始めたものの、以降も悪口が聞こえたことから「部屋に盗聴器やカメラが仕掛けられたと思った」と、”ネットいじめ”が続いていると思い込み続けた。

帰省のために迎えに来た両親に対して、”ネットいじめ”を訴えたことで、アパートの部屋に盗聴器が仕掛けられているか探偵に調査を頼むことになった。当然ながら盗聴器やカメラは見つからない。しかし被告は「仕掛けた奴が、探偵の調査までに僕の部屋に入ってカメラや盗聴器を回収したんだろう」と思っていたようだ。

大学を辞め、中野市の実家に戻った当初は”悪口”が聞こえることはなかったというが、1〜2年後にまた、聞こえ始めたという。

「祭りに参加すると客から『ぼっち』『キモい』と言われた。長野にもネットで悪口が広まったとげんなりした。祭り保存会の人からも同じ悪口を言われたので辞めた。悪口を言う人がいたり、言わなくてもニヤニヤしていたり、いじめは広がっていると思った」

父親の農業を手伝ううちに、農作業が性に合うと感じ始めていた被告は「将来は安定して稼げるといいな、いずれは女性と結婚できるかな。後継ぎとして子供も作らないと。将来に希望を持ち、いずれネットいじめが終わるんじゃないかと我慢していた」と、将来に希望を持ち始めたこともあったが、父親が経営していたジェラート店を手伝うようになってからもそうした”悪口”は聞こえ続け、将来の希望も消えていったようだ。

「実家に戻って10年、ネットいじめが終わることはなかった。どこに行っても『ぼっち』『キモい』と悪口を言われてしんどい思いをしてきた。これから先も悪口を言われ続ける。将来の希望も消えていった。子供ができても『ぼっちの子』としていじめられるんだろう。悪口に対してだんだん我慢することが難しくなっていった」

事件で被告が刺殺した2人の女性に対しても「ぼっち」「キモい」と悪口を言われているという妄想を持っていた。しかも、大学時代の”ネットいじめ”を語ったときのような、相手への根拠なき”見下し”の感情が、この調書にも見える。

「1〜2年くらい前から毎日のように16時過ぎに散歩をしていて、その散歩中に毎回のように『ぼっち』と悪口を言ってきた。聞くたびに怒りを感じた。悪口を言うような頭の悪い人間は、こちらが文句を行ってもやめることはないと思って、言い返すことはなかった」

「今回起こさなくても、いつか事件を起こしていた」

被告曰く、悪口が止むことがなかったために事件に及んだようだ。無論、悪口は被告の妄想だ。しかし、この妄想から、被害者をはじめとして社会全体への悪感情も、被告の中で大きくなっていた。今回、事件を起こさなくとも、いつか事件を起こしていたと被告は調書で言い切っている。

「私自身、殺人犯となり、ブドウを作ったりする生活ができなくなることはわかっていた。ただ、特に悪質な2人のおばさん以外にも、悪口を言うバカな人間が多すぎる世の中に愛想が尽きていた。悪口を言うバカな人間が多いこの社会に貢献することをもうやめようと思っていた。おばさん2人はいい歳こいて、悪口を言うようなロクでもない人間。自分で蒔いた種。殺害されても仕方のないことだと思っている。

いま、留置場で暮らしているが（※編集部注・調書録取当時）、世間の人に悪口を言われて排斥され、殺人犯になって、死刑になるのが宿命だと理解している。この事件を起こしてなかったとしても、別の日に、他の場所で、私の悪口を言うバカな人間を殺した可能性は高かったと思います」

被告人質問に先立ち、被告の父親の証人尋問が行なわれた。法廷で父親は「マサノリは昔からプライドが高い面があったような気がする」と語っている。妄想とプライドの高さから、他人を見下していた被告について、父親は「家族の愛情で元の元気な姿に戻るだろうという素人判断だった」とも証言していた。

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）