〈毎日バレた瞬間のあの感じがフラッシュバックするし、ふとした時に思い出すし、信用したくても信用できない状況になってしまったのが悲しい〉（2026年2月3日。竹前美結容疑者のSNSより）【実際の投稿】「こちとらすっっっごく執念深いから」などの連続投稿、ヘソピアスをあらわにキャミ姿でダンスする美結容疑者栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の指示役として逮捕された竹前夫妻。9月に長女を出産したばかりだった美結容疑