長野県警本部長野県警飯田署は27日までに、署内の窓ガラスなどを鉄パイプで壊したとして、建造物損壊の疑いで、いずれも自称の同県飯田市、会社員の少年（17）と同県小諸市、自称無職の男（18）を現行犯逮捕した。鉄パイプを捨てるよう警告したが従わず近づいてきたため、警察官2人が拳銃を構えた。発砲はなかった。逮捕容疑は、26日午後8時5分ごろ、鉄パイプで飯田署内の窓ガラスなどを壊した疑い。いずれも容疑を認めている