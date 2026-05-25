ローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会が25日、都内で行われ、ローソンの竹増貞信代表取締役社長が登壇。会見後の囲み取材で、きょう発表された、セブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問・鈴木敏文さんの訃報に言及した。【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』この日、鈴木さんが5月18日、心不全のため93歳で死去したことが発表された。報道陣から鈴木さんの訃報についてコメ