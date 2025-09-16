東京世界陸上・3000メートル障害決勝

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）は8分35秒90で8位。ゴール直前にケニア選手と接触する不運に見舞われながらも、その直後のインタビューで映った振る舞いにネット上から喝采が相次いでいる。

三浦は最終障害を越えた直後、銅メダルのセレム（ケニア）に後ろから押されたような形になり、バランスを崩した。その後もセレムの左手が三浦の右手と当たって再びバランスが崩れ、失速。不運の8位入賞だった。

レース後、この接触がネット上を中心に物議を醸したが、本人は潔かった。地上波中継したTBSのインタビューに登場。「残りの数十メートルだったので、見えていたので届くかなと思ったんですけど、思うようにはいかなかったという感じですね」と悔しさを覗かせたが、接触には一切触れなかった。

言い訳をしない姿に、陸上ファンからは喝采が続々。X上には「言い訳しないところがかっけぇ！」「男らしさ素敵すぎる」「ますます好きになりました」「やっぱり三浦龍司最高だわ」「言い訳をしない三浦龍司は漢」「全く言い訳をしない彼を見て、言い訳ばかりの自分が恥ずかしくなった」との反応が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）