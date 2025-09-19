世界陸上2025
『世界陸上2025』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年9月27日
2025年9月26日
2025年9月24日
2025年9月22日
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世界陸上の感動が台無し？突然の登場でとばっちり受けたバナナマン
MCのバナナマンに視聴者から厳しい声が出ていると「女性自身」が報じた
女性自身
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安住紳一郎アナ、織田裕二への「悪ノリ」に批判続出「悪意ありすぎ」
今田美桜に「やりづらいこともあると思うんだけど」と聞くなど織田をイジリ
女性自身
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世界陸上女子やり投げで銅メダル獲得 豪選手は実はドクターだった
オーストラリア代表の選手で、女子やり投げ決勝で銅メダルを獲得
東スポWEB
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「世界陸上」に呼ばれなかった中井美穂 泣いていましたとの情報も
複数の関係者が大会初日、国立競技場のスタンドで中井の姿を目撃したそう
FRIDAYデジタル
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世界陸上で金メダル獲得の米女子選手 日本でとんかつ堪能「夢のよう」
「特に日本の食べ物を夢見ていた」「トンカツを食べるのが楽しみ」と言及
THE ANSWER
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紛失した競歩選手の結婚指輪が無事見つかる 世界陸上の「帰還劇」に反響
レース中に結婚指輪を落として紛失したが、21日に宿舎に届けられた
THE ANSWER
2025年9月21日
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最後の世界陸上 織田裕二が名言締め「政治や戦争に左右されない」
今大会限りでの「卒業」を宣言している大会アンバサダー・織田裕二も完走
THE ANSWER
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世界陸上の競歩レース中に紛失した指輪が見つかる 日本人選手も捜索
レース中に結婚指輪を紛失し、日本人選手らも捜索に協力していた
読売新聞オンライン
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競歩金メダリスト、紛失した結婚指輪を発見か 本人に確認中
大きな話題になったが、21日に指輪が発見されたと本人に確認している
THE ANSWER
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リレー日本がタイム7位で敗退のなぜ 命運分けた「組運」
日本は全体タイム7位で予選敗退となり、ネットも騒然
THE ANSWER