お気に入りのぬいぐるみを抱えた子猫が、必死で眠気と戦ってみたものの…？あまりにも平和な光景に、ぬいぐるみになりたくなる人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万再生を突破し、「ジョージ、、お願いやから場所変わってくれ、、」「だめだぁかわいすぎる幸せでいてね」といった声があがりました。

【動画：ぬいぐるみを抱えたまま『寝落ちしそうな子猫』を見ていると…】

おねむなオスカーくん

TikTokアカウント「oscarthecat05005」に投稿されたのは、ミヌエットの子猫「オスカー」くんが、必死に眠気と戦っている姿をおさめた動画です。

その日、オスカーくんは飼い主さんのお膝の上で、大好きなおさるのぬいぐるみを抱えていたそう。しかし、あまりにも眠かったのか、ぬいぐるみをぎゅっと抱きしめたまま、大きなお目目をしょぼしょぼさせていたといいます。

ついに……

そのまま寝てしまいそうなほど目を細めていたオスカーくんでしたが、まだ起きていたかったのか、必死に目を開いて斜め上の空間を見つめていたそうです。

そして辺りを軽く見回すと、ぬいぐるみを抱きしめていた前足をちょこんと動かし、再びうとうと。ゆっくりとお目目が閉じられていき、ついに寝落ちしてしまったのだとか。平和すぎるオスカーくんの戦いが可愛すぎて、思わず胸がキュンとときめいてしまいます。

普段は元気いっぱい！

寝落ち姿がただただ可愛らしいオスカーくんですが、意外なことに普段はアグレッシブな性格をしているよう。脱走防止用のガードは一瞬で突破し、引き戸を小さなお手てで激しくパンチすることで開けてしまうのだとか。

さらに最近は、飼い主さんを噛むことに夢中になっていて、噛ませてくれない飼い主さんに逆ギレをしてしまうこともあるのだそう。噛まれるのは困りますが、一生懸命噛ませてと訴えているオスカーくんの姿が健気で、ついお願いを聞いてあげたくなってしまいます。

この可愛すぎるオスカーくんの寝落ち姿に、5.5万件近い高評価がついたこの動画。視聴者からは「ジョージに抱きついてるの可愛すぎる」「本当はジョージより私の方が好きだよね？」「もふもふであったかそう。可愛い」「可愛いね～♡」といったコメントが寄せられた他に、「おさるさんそこ変わって」「ぬいぐるみになりたい」「生まれ変わったらぬいぐるみになろうと思います」という、ぬいぐるみになりたい人も続出しました。

TikTokアカウント「oscarthecat05005」では、小さな子猫のオスカーくんの、可愛らしい見た目とは裏腹に意外とアグレッシブな姿や、日々の進化していく姿など、微笑ましい成長記録が毎日投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oscarthecat05005」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。