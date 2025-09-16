ダウ平均は小幅高 ＦＯＭＣの結果待ち テスラとアルファベットがナスダックをサポート＝米国株概況
NY株式15日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 45883.45（+49.23 +0.11%）
S＆P500 6615.28（+30.99 +0.47%）
ナスダック 22348.75（+207.65 +0.94%）
CME日経平均先物 44775（大証終比：+295 +0.66%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高の一方、ＩＴ・ハイテク株は買いが優勢となっており、ナスダックは上昇。投資家は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホールのシンポジウムでのパウエル議長の発言以降、雇用やインフレの指標を経て、市場はＦＲＢの利下げへの期待を高めている。一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだが、ほぼ利下げを確実視しているようだ。
短期金融市場でも完全に０．２５％ポイントの利下げを織り込んでおり、利下げ再開は既定路線と考えられるようだ。そのような中、市場は今回同時に発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に関心が移っている。市場では、今回を含めて３回、年内に予定されているすべてのＦＯＭＣでの利下げを完全に織り込む動きが見られている。ドット・プロットが果たして市場の期待に沿った内容となるか注目される。
「多くのシグナルが０．２５％ポイントの利下げを示しているが、利下げは株式市場を引き続き支える要因となる可能性がある。市場はなおＡＩブームの熱気に支えられており、経済見通しのリスクがあるにもかかわらず堅調さを保っている」といったコメントも出ていた。また、ミランＮＥＣ委員長が今週のＦＯＭＣに間に合いＦＲＢ理事に就任できるかも注目している。
いずれにしろ、ＦＯＭＣまでは様子見の雰囲気が広がりそうだ。
ナスダックについては、エヌビディア＜NVDA＞が上値の重い一方、テスラ＜TSLA＞やアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が上昇しており指数をサポートしている。
テスラ＜TSLA＞は５日続伸。マスクＣＥＯが約１０億ドル相当の自社株を市場で購入したことが判明した。公開市場での買いとしては過去最大規模で、２０２０年以来初めての大きな買い入れ。同社は、競争が激化するＥＶからロボティクスへのシフトを進める中で、投資家は今回の買いを「自信の表れ」と受け止めているようだ。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞は時価総額が３兆ドルを突破。米大手銀のアナリストが目標株価を従来の２２５ドルから２８０ドルへ引き上げた。投資判断は「買い」。「生成人工知能（ＡＩ）のジェミニの採用拡大に伴い、広告とクラウド事業において加速する製品開発サイクルが表れ始めている」と指摘。
一方、エヌビディア＜NVDA＞については、中国市場監督当局が同社に独禁法違反があったとし、調査を継続すると発表したことが重し。
オラクル＜ORCL＞が３日ぶりに反発。ベッセント財務長官が「議題の１つであるＴｉｋｔｏｋを巡る問題解決の枠組みで合意した」と述べたことが材料視されている。
農業化学のコルテバ＜CTVA＞が下落。種子事業と農薬事業の分離を検討していると伝わった。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。計画は近く公表される可能性があるという。
金融サービスのＢ．ライリー＜RILY＞が下落。監査法人の交代と１０の重大な不備を公表した。
アラスカ航空＜ALK＞が下落。取引開始前に７－９月期（第３四半期）の見通しを公表しており、１株利益の見通しを下方修正した。
ＡＩ向けクラウドサービスを手掛けるコアウィーブ＜CRWV＞が上昇。同社の大株主であるエヌビディア＜NVDA＞が６３億ドル規模のクラウドサービスを購入することで合意したと発表した。
