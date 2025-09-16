“世陸アンバサダー”今田美桜が世界新記録に大興奮！「おでこ×ポニテ」も話題に「やっぱり前髪アップが好き」
「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務める今田美桜(C)Getty Images
陸上の世界選手権東京大会は、9月15日に3日目を迎えた。「世界陸上アンバサダー」の女優・今田美桜が連日、注目を集めている。
同13日の開幕からTBS系「東京2025世界陸上」の中継に登場している今田。15日は午後7時開始のイブニングセッションから、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らとともに生出演した。
【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック
13日、14日は前髪を下ろしていたが、この日はヒロインを演じているNHK連続テレビ小説『あんぱん』で馴染みがある前髪アップに。この様子に放送開始直後から視聴者は反応。「美桜ちゃん前髪ない」「通常モードのおでこに戻ってる」「オールバック超かわい」「今日はあんぱんを感じる」「やっぱり前髪アップが好き」といった声がSNS上で寄せられた。
大会3日目の見所は、男子棒高跳び決勝。アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）の世界記録6メートル29が、バーチャル映像で紹介されると「高い！私の身長が157センチなので…4倍でも足りないんじゃないかな？」とつぶらな瞳をさらに丸くした。
そのデュプランティスは、世界新の6メートル30に土壇場3回目で成功。大会初のワールドレコード誕生に、熱狂の国立競技場。今田は頬を紅潮させながら「感動がもう…やまないです！」と大興奮していた。
