“世陸アンバサダー”今田美桜が世界新記録に大興奮！「おでこ×ポニテ」も話題に「やっぱり前髪アップが好き」

「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務める今田美桜(C)Getty Images

陸上の世界選手権東京大会は、9月15日に3日目を迎えた。「世界陸上アンバサダー」の女優・今田美桜が連日、注目を集めている。

同13日の開幕からTBS系「東京2025世界陸上」の中継に登場している今田。15日は午後7時開始のイブニングセッションから、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らとともに生出演した。

【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック

13日、14日は前髪を下ろしていたが、この日はヒロインを演じているNHK連続テレビ小説『あんぱん』で馴染みがある前髪アップに。この様子に放送開始直後から視聴者は反応。「美桜ちゃん前髪ない」「通常モードのおでこに戻ってる」「オールバック超かわい」「今日はあんぱんを感じる」「やっぱり前髪アップが好き」といった声がSNS上で寄せられた。