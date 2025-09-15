40Wなのかい？ 60Wなのかい？ どっちなんだい!?

iPhone 17シリーズ（Airを除く）は、40W以上のアダプタに接続することで20分で最大50％の高速充電に対応。純正アクセサリとしても、40W以上要件を満たすアダプタ「40Wダイナミック電源アダプタ（最大60W対応）」が登場しました。

製品名に「40W」とありますが、捕捉されているように最大出力は「60W」まで。加えて機器に応じて細かく電圧を調整するSPR AVS（標準電力範囲の可変電圧給電）をサポートしているので、最新のUSB PD 3.2規格のUSB充電器となります。

つまりこの充電器は何者？

最新世代の40W保証、最大60W充電器。

です。AVS機能をものすごくざっくり言えば、対応する機器への充電なら、効率的に充電できる。って感じなので、iPhone 17シリーズの高速充電のスペック値（20分50％）を出したいなら、コレを選んでおいたほうが良いかも？（まぁ、普通の40W以上対応のUSBアダプタでも、そんな変わらん可能性もありますが）

ワンチャンMacBookの電源アダプタとも兼ねられて荷物減らせるかもなぁ〜な期待感もありますねー。

価格は6,480円、USBアダプタとしてはちょい高額な部類。でも試してみたいぞ、これは！

