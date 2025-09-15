人気ユーチューバーのヒカル（34）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。5月31日に「交際0日婚」を発表した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの妻、進撃のノア（30）との関係について、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形「オープンマリッジ」にすることを宣言した。そして「簡単に言いますね、浮気OKです！」などと話した。そして週刊誌に対し、「攻撃してきたら10倍返しする」などと強く警告した。

ヒカルは約34分にわたる動画の中で、オープンマリッジに至った理由などをノアとトークしつつ説明。そして「俺は100％浮気します。これから先ずっとね。恐らく“ハーレム”も築こうとするし。ただ、その上でも離婚したくないんですよ。超絶な自己中なんですよ」などと語った。

そして、こういった浮気行為などが今後メディアに報じられる可能性を想定し、ヒカルは「週刊誌がもしね、俺たちの情報をキャッチしたとして、（誰かが）リークしてもまあ、それはそれでほぼノーダメージだと思うんですよ。ここまで言っちゃったらね。ただ、俺たちのことをリークした人間は、ちゃんとお金かけて訴えて、週刊誌来た場合は週刊誌のお偉いさんたち全員に探偵つけて1億（円）くらい使って、そいつらの個人情報とかプライベート、全部晒します」と強い語気で述べた。

さらに「別にこっちのこと勝手に（報道）するのは全然いいけど、やるなら俺もやるってこと。こっちは金もあるし、影響力もあるから、攻撃してきたら10倍返しぐらいで攻撃するんで。ちゃんとカネかけて、その人が嫌がること本当にするんで。その覚悟を持った上で俺のこと撃ってきてください。俺たちカネはあるんでね。なんでもできますから。影響力もあるんで。個人名さらすこと、電話番号さらすこと、何のためらいもなくいけるんで。それで別に裁判になってもいいから。はっきり言うけどこれ。それを分かった上で来いよってこと。もう来るなら。そん時はこっちも正々堂々お金の力を使って戦いにきますと」と、もし週刊誌が自身のプライベートなどを報じて来た場合など、週刊誌側の人間を探偵を使って調べたり、訴訟で対応したり、関わった週刊誌側全員の個人情報などを調べ上げた上にさらすなどの強烈な”逆襲”をすることを宣言していた。