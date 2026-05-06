YouTuberのヒカルさんが2026年5月6日、YouTubeを本業とすることについて、Xで持論をつづった。「同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していない」ヒカルさんは「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく」と切り出し、「同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく」と周囲の状況に触れた。YouTuberとしての活動は「成功してしまえば楽な仕事ではあ