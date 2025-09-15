ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。

カッコウの奇妙な本能

カッコウの托卵は、とても有名な鳥の繁殖戦略だ。普通の鳥は自分で巣を作り、自分の卵を産んで温め、ヒナを育てる。しかし、カッコウは、自分で子育てをせず、他の鳥の巣に卵を産み、その鳥に育てさせるという習性を持っている。これを「托卵」と呼ぶ。

ダーウィンは『種の起源』のなかで、以下のように語っている。

カッコウの托卵という本能を生んだ原因は、カッコウが毎日ではなく2〜3日おきに産卵することであると、現在では広く認められている。

もしも自分で巣を作って抱卵するのであれば、最初に産んだ卵はしばらく抱卵されずに放っておかれるか、あるいは同じ巣に日齢の異なる卵や雛が同居することになってしまう。

その場合、産卵から孵化までに長い時間がかかり、早い時期に渡りをするカッコウにとっては不都合である。また、最初に孵化した雛は、オス鳥だけで育てなければならないだろう。

ところが、実際にアメリカのカッコウは、このような苦労をしている。アメリカのカッコウのメスは自分で巣を作り、卵や次々に孵化する雛を同時に抱えているのである。（中略）

ここで、ヨーロッパのカッコウの祖先はアメリカのカッコウと同じ習性を持っていたものの、ときには他の鳥の巣に卵を産むこともあったと仮定しよう。（中略）そして、他の鳥の取り違えた母性本能で育てられた方が、いろいろな日齢の卵や雛を抱えて手一杯の実の母親に育てられるより元気に育つのであれば、托卵された雛の方が有利になるだろう。（中略）そうして育った雛は、母親の異常な習性を、遺伝によって受け継いでいる可能性が高い。

そのため、そういう雛が大人になると、また卵を他の鳥の巣に産んで、雛を育ててもらうことが多くなる。こういうことが繰り返されれば、カッコウの奇妙な本能が生じることは可能だろうし、実際に生じたのだと私は信じている。（『種の起源』216-218頁）

托卵する理由

カッコウの托卵という本能が進化してきたプロセスを実際に目撃することは、タイムマシンがなければできない。

しかし、自然淘汰が作用したことを仮定すれば、その道筋を論理的に推測することはできる。『種の起源』にはいくつかの例が載っているが、ここではカッコウの托卵の本能について述べている部分を引用した。

ちなみに、カッコウが托卵する理由は、現在でも完全には解明されていないが、体温が不安定な鳥が托卵する傾向はあるようだ。体温が安定した別種の鳥に卵を抱いてもらった方が、卵にとってよいのかもしれない。

ダーウィンが想定した托卵の理由は正しくないかもしれないが、托卵の本能が生じていくプロセスの記述は正しいだろう。

（本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです）