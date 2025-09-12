なか卯が“ウニの二大メニュー”　雲丹おろしうどんとウニ丼を9月17日から販売

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」を展開する株式会社なか卯は、9月17日午前11時から、ウニの旨みを存分に味わえる新商品「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を全国の店舗で期間限定販売する。

「雲丹おろしうどん」は、のど越しのよい特製細切りうどんに、ミョウバン不使用のウニと大根おろしをのせた一品。

まろやかな特製しょうゆだれとウニの磯の香りが絶妙に調和し、大根おろしを混ぜ合わせることでさっぱりとした後味が楽しめるという。

一方の「ウニ丼」は、米酢を使ったタレをかけたごはんに刻み海苔を敷き、ウニを贅沢に盛り付けたメニュー。

濃厚な味わいととろけるような食感が口いっぱいに広がり、卓上のだし醤油をかけることでさらに深い味わいを堪能できる。

価格は「雲丹おろしうどん」が小750円、並840円、大940円。「ウニ丼」は小盛980円、並盛1780円、ごはん大盛1870円（いずれも税込）。

テイクアウトにも対応し、9月10日時点で全国443店舗にて販売予定となっている。

なか卯は「食欲の秋に、ぜひお近くのなか卵やご家庭で、ウニのあふれる旨みをご賞味ください」としている。

