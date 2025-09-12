ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Û¼¡¸µ¿ôÃÍ¡Ö102¡õ77¡×¡¡ÂÇ¼Ô1ËÜ¤Ç¤â²øÊª¡Ä630HR¥¹¥¿¡¼¤âµÚ¤Ð¤ÌÀäÂÐÎÎ°è
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î48ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°Ç¯¤Ë59¸Ä¤òµÏ¿¤·¤¿ÅðÎÝ¿ô¤Ï18¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æµå³¦ºÇ¹âÊö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡´ë¶È¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë°Ê¹ß¡¢102ËÜÎÝÂÇ¤È77ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤òÅº¤¨¡¢¡Ö2Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ100ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤ËÂ¿¤¤ÅðÎÝ¿ô¤Ï¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¤Î44ÅðÎÝ¡Ê1998¡Á1999Ç¯¡Ë¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÅö»þ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤È¤Ê¤ë¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤Î³èÌö¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï6·î¤«¤éÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÔÂÇ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ48ËÜÎÝÂÇ¡õ18ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¤Ï1998Ç¯¤Ë56ËÜÎÝÂÇ¡õ20ÅðÎÝ¡¢1999Ç¯¤Ï48ËÜÎÝÂÇ¡õ24ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Î¾Ç¯¤È¤âËÜÎÝÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï4ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢630ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£¡ÈÁ´À¹´ü¡É¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¤¹¤éÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë³èÌö¤ò¡¢ÂçÃ«¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë