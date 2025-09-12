美容師カップル・お兄さん＆お姉さん「貯金はバレンシアガの靴15足分」社内恋愛バレた裏側も
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「美容師カップルにインタビュー」と題された動画では、美容師として働く24歳のカップル・お兄さんとお姉さんが登場。池袋や渋谷で美容師をしているという2人が、仕事内容や交際のきっかけ、さらにお金事情まで本音で語った。
動画冒頭、「貯金額教えてください」と質問されると、2人は「秘密で」としながらも、「バレンシアガの靴15個ぐらいは買えた」と明かし、視聴者の関心を集めた。給料についても「手取りだと90いったりする。先月は50でした」「それはクロムハーツで買いました」と話し、美容師としてのリアルなお金事情が露わに。「お兄さんの靴どこのか分からないですけど、おいくらぐらいですか？」という質問には、「内緒で。バレンシアガの靴」と答え、ブランドへのこだわりもうかがわせた。
また、2人の馴れ初めについても赤裸々にトーク。「前社の店が一緒でした」という2人。「辞める前に、行っていいんかな？明日の恋愛ダメだったんですけど、まあいっかって言って」と、仕事を辞めるタイミングで付き合い始めた経緯を語った。「社内恋愛ダメだったんですけど、もう辞めてるんで大丈夫です」とのことで、1年弱の社内恋愛期間を誰かにバラされていたという裏話も披露。「一応知ってるスタッフもいたんですよ、仲良い子が。その子が社内恋愛ダメって知らないで言いふらしちゃって。口が目甘くないですか？」と笑い合う場面もあった。
お互いのどこに惹かれたか問われると、お兄さんは「笑った時の笑顔と、喋ってる時の愛想の良さ」と語り、「どうですか？今言われた」と問われて「嬉しいです」とお姉さん。お姉さんは「惹かれてたっぽいんで」と照れ笑い。「お付き合いしてどれくらいですか」との問いには「3年と、もうすぐ3ヶ月」と仲の良さを感じさせた。
動画の締めでは、「貯金額教えてください」という繰り返しの質問にも軽やかに「秘密で」と返しながら、「バレンシアガの靴15個は買えたよ」と再度ユーモアを交えて答える2人の仲睦まじい様子で幕を閉じた。
動画冒頭、「貯金額教えてください」と質問されると、2人は「秘密で」としながらも、「バレンシアガの靴15個ぐらいは買えた」と明かし、視聴者の関心を集めた。給料についても「手取りだと90いったりする。先月は50でした」「それはクロムハーツで買いました」と話し、美容師としてのリアルなお金事情が露わに。「お兄さんの靴どこのか分からないですけど、おいくらぐらいですか？」という質問には、「内緒で。バレンシアガの靴」と答え、ブランドへのこだわりもうかがわせた。
また、2人の馴れ初めについても赤裸々にトーク。「前社の店が一緒でした」という2人。「辞める前に、行っていいんかな？明日の恋愛ダメだったんですけど、まあいっかって言って」と、仕事を辞めるタイミングで付き合い始めた経緯を語った。「社内恋愛ダメだったんですけど、もう辞めてるんで大丈夫です」とのことで、1年弱の社内恋愛期間を誰かにバラされていたという裏話も披露。「一応知ってるスタッフもいたんですよ、仲良い子が。その子が社内恋愛ダメって知らないで言いふらしちゃって。口が目甘くないですか？」と笑い合う場面もあった。
お互いのどこに惹かれたか問われると、お兄さんは「笑った時の笑顔と、喋ってる時の愛想の良さ」と語り、「どうですか？今言われた」と問われて「嬉しいです」とお姉さん。お姉さんは「惹かれてたっぽいんで」と照れ笑い。「お付き合いしてどれくらいですか」との問いには「3年と、もうすぐ3ヶ月」と仲の良さを感じさせた。
動画の締めでは、「貯金額教えてください」という繰り返しの質問にも軽やかに「秘密で」と返しながら、「バレンシアガの靴15個は買えたよ」と再度ユーモアを交えて答える2人の仲睦まじい様子で幕を閉じた。
関連記事
車屋経営者・経営者さん「ベンツが何台も買える貯金」“最初は5万円スタートだった”
モデルさん「昔お母さんに迷惑かけた」→月収66万円の21歳が明かす“母への感謝”とボクシング世界チャンプの夢
23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。