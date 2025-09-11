お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、6日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。CMにまつわる裏話を披露した。

この日はゲストに女優・小野花梨（27）を招いて大阪の街を散策するロケ。小野は8歳の時に「嫌われ松子の一生」で子役としてデビューし、その後もNHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」、大河ドラマ「べらぼう」などで高い演技力を発揮した元子役の女優だ。また、浜田とは「プロミス」のCMでも共演している。

浜田の印象について小野は「全然怖くないし、ずっとケラケラ笑っていて」と口にし、さらに「それと信じられないぐらい終わるのが早い。CMは色んなことを確認しないといけないから時間が掛かる。でも、浜田さんがいると秒速で終わる。ホントに早い」と都市伝説のような話を明かした。

CMで共演したきっかけは、小野がドラマ「罠の戦争」で主人公の秘書役を熱演。「それを浜田さんが見ていてくださって。プロミスにお声掛けしていただいたんです。浜田さんが呼んでくれたんです」と小野が明かした。

オファーの際に「浜田雅功からの推薦」という経緯を聞いたというが「お会いしたこともなかったので怖くて。何で、浜田さんが？と思って」と驚いたことを振り返った。

これには浜田も「いいんじゃない？この子」とドラマ出演がきっかけだと振り返り、「あれを見ていたんですよ」と事実だと認めた。小野は「人生何があるか分からないですね。どんなところにチャンスがあるか」と感謝していた。