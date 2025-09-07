Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ILLIT¡¢ME:I¡¢º´Æ£·ò¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤éÅÐ¾ì¡ª¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Î¶¦±é¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯¡ã¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡ä
»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤è¤ë²ÚÎï¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ä¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù
Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¦ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¦»°µÈºÌ²Ö¡¢3¿Í¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥§¥¤¥¹
ÂçÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ILLIT¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾þ¤ë
YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¤é¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬3¥·¥ç¥Ã¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤
ME:I¡¢3¶ÊÈäÏª¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Ê¡ËÜè½»Ò¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤é¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
º´Æ£·ò¡¦µÜºêÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ËÂç´¿À¼¡ª
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¹Ë·¼±Ê¡õ²¬ºê¼Ó³¨¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
ACEes¡¢¿·¶Ê¤ªÈäÏªÌÜ¡ªÁ´3¶ÊÇ®¾§
ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎMON7A¤¬TGC½éÅÐ¾ì
¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤
ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤é¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
ÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡ªNOA¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤é¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤
TGC½é½Ð±é¤ÎMEOVV¡¢4¶ÊÈäÏª¤ÇÂç¥È¥ê¾þ¤ë
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈBEYOND TOGETHER¡É
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈBEYOND TOGETHER¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤ò¼¨¤¹ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£²áµî¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢TGC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼¡Âå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë
¡üÆü»þ
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¢³«±é14:00¡¢½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´£¸¡Ë
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢±üÅÄºÌÍ§¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢鄢ºé¥¢¥ê¡¼¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ºù°æÎè¹á¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢¤»¤¤¤é¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46)¡¢·îÌîÍºÚ¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46)¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢Mai¡¢MINAMI¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¥á¡¼¥¬¥ó²Ö»Ò¡¢¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46)¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¤ª¤µ¤¡¢鄢Ö¿ºÚ¡¹»Ò¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢µÈÅÄ·ÃÈþÁ´ ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢¤¢¤Î¡¢¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢KAI¡ÊYUHZ¡Ë¡¢¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢Àî¸åÍÛºÚ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢Shigekix¡¢¤·¤Ê¤³¡¢æÆ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢TAKI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢TAKUMI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢HARUTO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢HYO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¾¾ËÜ¿Î¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¥æ¡¦¥À¥è¥ó¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¡¢Î®Æá ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ILLIT¡¢aoen¡¢CANDY TUNE¡¢GENERATIONS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢MEOVV¡¢WILD BLUE ¢¨50²»½ç
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà ¢¨50²»½ç
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼HIROMI¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È