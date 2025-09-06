【Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル】 事前注文受付中 価格：22,000円 TGS2025会場受取 【東京ゲームショウ2025：インフォレンズ物販ブース】 ブース番号：【Hall9】W-104

インフォレンズから「Fallout」のグッズ「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」が発売される。価格は22,000円。INFOLENS GEEK SHOP（オンラインショップ）では「東京ゲームショウ2025」会場で受け取れる事前注文受付が行なわれている。

本商品は、「Fallout」シリーズの代表的な核物質入りジュース「ヌカ・コーラ」のグッズがセットになったもの。いずれのグッズも「ヌカ・コーラ コーポレーションが現実にあったらこんな感じなんだろうな」と思える完成度となっている。シリーズファンには是非ご覧いただきたい。

セットの内容は、「Fallout4」以降デザインの「ヌカ・コーラ」ガラス瓶とキャップ10個セットの「ヌカ・コーラ ガラスボトル＆キャップ」、キャップ20枚入りの「ヌカ・コーラ 缶入りキャップ」、ブリキ看板、メダル1枚入りの冷蔵庫デザイン缶、「ヌカ・コーラ」デザインのラメ入りピンバッジ。キャップが合計30枚も入っているので、缶にまとめて入れて“ジャラジャラ”させると「Fallout」世界の住人気分を味わえるだろう。

本稿ではそんな「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」についての開封フォトレポートをお届けする。

□INFOLENS GEEK SHOP「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」

外箱から「ヌカ・コーラ」全開！ バンドル開封

まずご覧いただきたいのが本商品の外観。外箱からすでに装飾が施されており、「ヌカ・コーラ」の自動販売機の様な見た目になっている。

開封するとまず目に入るのが、真っ赤に白地で「Nuka Cola」とデザインされた包装紙。包装紙をめくるとガラス瓶のパッケージと、「Nuka Cola」包装紙に包まれた缶2個が赤の緩衝材に囲まれて出てくる。

自動販売機風のデザインがキュート。開ける前からワクワクする

かなり大きいので買う前に置く場所を決めておいた方がいいだろう

開封。包装紙も「ヌカ・コーラ」デザインでかわいらしい

「Fallout」世界のギフトパックのような印象を受ける

“本物感”溢れるハイクオリティグッズ

次は各グッズについてみていく。まず目を引くのが大きく「ヌカ・コーラ」ボトルがデザインされた箱。こちらには「ヌカ・コーラ」のガラス瓶とキャップ10個セットが緩衝材に包まれて収められている。

ボトルの形状はゲームの中のものそのままだし、キャップについても金属製で存在感を感じる。キャップは袋に入れて振ればプレイヤーお馴染みのキャップ同士が擦れるような音もする。見た目は新品そのものなので“戦前の”と付きそうな感じだが、かなり高クオリティだ。

ガラス瓶とキャップ10個セット

ガラス製なので緩衝材に包まれているのは安心感がある

キャップはボトルについているもの1枚＋横に収まっている9枚の計10枚付属

次に目に入ったのはキャップ入りの缶。外観はゲーム内でたまに見かけるキャップの箱のような雰囲気だが、中身のキャップは前述のものと同じ。20枚入っているので先ほどのガラス瓶セットよりもジャラジャラできる。

キャップ入りの缶

20枚も入っているので缶を振るとゲーム内みたいな音がして嬉しくなる

お次は「ヌカ・コーラ」デザインの冷蔵庫のような見た目の缶。こちらは中に「ヌカ・ワールド」でお馴染みのキャッピーとボトルがデザインされたメダルが入っている。メダルの裏面には「Nuka Cola」の文字がデザインされている。メダル自体が結構大きく重さもあるため、“いかにも限定品”という趣で所有欲を満たしてくれる。

冷蔵庫のような見た目の缶。中にはメダル固定用のスポンジが詰まっている

メダル。キャッピーとボトルが愛らしい笑顔でデザインされている

裏面には「Nuka Cola」の文字がデザイン

最後にピンバッジとブリキ缶版についてみていく。ピンバッジは「ヌカ・コーラ」の形で、金属で縁取りされている。ボトルに当たる部分は透明で、中に金色のラメが漂っている。ブリキ缶版は「ヌカ・コーラ」の広告風の見た目で、「GREAT NEW "BOTTLE ROCKET" SHAPE!!（意訳：“ボトルロケット型”の新形状登場!!）」と書かれている。「ヌカ・コーラ」を扱うキオスクがあったら飾られていそうなデザインだ。

ピンバッジ。留め具は金属製とゴム製が1つづつ付属している

ブリキ缶版。部屋に飾って眺めながらコーラを飲みたくなるデザイン

付属キャップは計30枚！ クラシックな「ヌカ・コーラ」のグッズ盛り合わせ

本製品にはキャップが計30枚付属している。前述のキャップ箱に全部入るので、まとめて入れてジャラジャラ鳴らしたときの音とリアルな重さはファンならぜひ味わってみたくなるのではないだろうか。

スタンダードな「ヌカ・コーラ」のグッズとあって赤と白を基調としたグッズはどれも高クオリティだし、何より色合いがクラシックで可愛らしい。シリーズファンにぜひおすすめしたい。

ゲーム内で30枚しか持っていないとかなり心許無いが、部屋に飾るには丁度いい量かもしれない

並べた写真を加工するとかなりレトロ感が出た。色んな写真を撮って遊ぶのも楽しい

(C)/(R)/TM 2025 ZeniMax.