福岡県民が愛する“白いとんかつ”が表参道ヒルズに！ 「とんかつわか葉」が関東2号店をオープン（東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、表参道ヒルズにオープンした福岡発のとんかつ店。本店は「食べログ とんかつ 百名店」にも選出されている、グルメな福岡県民が愛するお店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

とんかつわか葉 表参道ヒルズ店（東京・表参道）

福岡県の「とんかつわか葉」といえば、行列が絶えないことで有名な人気店。福岡天神本店は2022〜2024年の3年連続で「食べログ とんかつ 百名店」に選出されており、そのおいしさはグルメな県民のお墨付きです。

そんな人気とんかつ店が関東1号店の東京・浜松町店に続いて、2025年8月8日、表参道ヒルズ本館3階に関東2号店をオープンしました。表参道ヒルズ店では、福岡天神本店を立ち上げた大将が現場を直接指揮するとあって、その気合がうかがえます。

2025年8月8日、表参道ヒルズにオープン 写真：お店から

とんかつわか葉の特徴は、低温調理で揚げた白い衣のとんかつ。まだ“白いとんかつ”の認知度の低かった福岡で、その流行を作り出したことでも知られています。

特注した生パン粉をまとわせ低温でじっくりと調理した白いとんかつは、豚肉がしっとりとした柔らかさで、きめ細かな食感になっています。塩で始めて、ソース、塩ポン酢などお好みの味で食べ進めて。

「宮崎ブランドポーク 上ロースカツ定食」2,500円 写真：お店から

初めてとんかつわか葉に行くなら平日のランチタイムがおすすめ。銘柄豚を使用したリーズナブルな定食を提供しています。

平日限定ランチは、三元豚を使用した「ロースカツ定食」1,580円や「ヒレカツ定食」1,580円、「メンチカツ定食」1,450円など。とんかつに、白いご飯と味噌汁、キャベツが付いてきます。

写真奥から「しそわさびカツ玉丼」「カツ玉丼」 写真：お店から

もっとボリューミーなカツ料理を食べたいなら「カツ玉丼」1,480円をどうぞ。とんかつの下にふわふわの玉子を敷いたとじないタイプのカツ丼なので、とんかつのサクサクとした食感はそのまま。

昼は定食、夜は酒場としての使用も◎ 写真：お店から

ビールやウイスキー、日本酒などのアルコールもあるので、夜は酒場として使うことも可能。お酒のつまみとして「メンチカツ」1個500円や「信玄鶏のささみフライ」550円などを置いているので、昼間のがっつりとした定食メニューとはまた違った楽しみ方ができます。

店内の様子 写真：お店から

多くの外国人ゲストが訪れる表参道ヒルズでは、西洋と和が調和した文明開化の時代を思わせる内装に仕上げています。カウンター席、テーブル席、ボックス席をそろえているので、一人でもグループでも気兼ねなく楽しめるのがうれしいポイント。

仕事の合間のちょっとした贅沢に。ガツンとお肉で気合を入れたい日にも。福岡県民が愛する絶品とんかつで、お腹も心もパワーチャージしましょう！

食べログレビュアーのコメント

「上ヒレカツ定食」 出典：yamay630さん

『熊本阿蘇自然豚 上ヒレカツ

柔らかくてジューシー、旨味もあるお肉です。衣もふんわりとして美味しいヒレかつです。

ごはんや漬物、味噌汁も美味しくキャベツもとうもろこしのドレッシングがあって美味しかったです。

ごはん、キャベツは一回お代わりできます。

ごちそうさまでした』（yamay630さん）

「カツ玉丼」 出典：kagokagoさん

『注文したのはランチカツ玉丼（1480円）。

軽やか！サクサク！肉やわらか！

お肉と一体になった薄い衣の食感が気持ちよく、ほんのり薄いピンクの身もジューシー。

確かに美味しいです！

ふわっとろっな玉子焼きがしっかり敷かれているけど、味は薄め。

その下のごはんにタレかかっているから、一緒に食べるとちょうどいいかも。

玉子焼き単独だと…卓上の岩塩や透明醤油をちょっと加えると味がしまるね。

カツ丼のタレも含めて全体的に薄めでやさしい味付け。

福岡っぽい仕上がりは、福岡出身者としては嬉しい美味しさです！』（kagokagoさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆とんかつわか葉住所 : 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 3FTEL : 03-6447-4333

