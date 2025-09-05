松浦勝人会長「月1時間で100万円」“松浦顧問制度”始動　応募殺到で定員の5倍超え

エイベックスの松浦勝人会長は9月4日、自身のX（旧Twitter）で新たに「松浦顧問制度 シーズン1」を立ち上げたことを報告した。

内容は「月に1回、1時間話をするだけ」というシンプルな形式で、料金は月額100万円。経営や人生相談などジャンルを問わず、松浦会長と直接対話できる機会を提供する。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「経営から人生相談までOK」松浦流の“高額サービス”に注目集まる

募集枠は定員10名に設定されたが、発表によるとすでに55名以上の応募が寄せられているという。今後は書類審査とオンライン面接を経て参加者を決定する予定で、募集は9月10日いっぱいで締め切られる。

松浦会長は「経営の悩みでも、プライベートでも、人生相談でもいい。ただ話すだけで、勝手に何かが変わります」と語り、これまでのビジネスやエンタメの経験から得た直感や人脈を活かし、可能な限り紹介やアドバイスを行うと説明した。

一方で、「『高い』と思う人はスルーしてください」と明言し、「安い」と感じた人のみを対象にしている。

■ 1年間継続が前提 成果保証なしも“景色が変わる”と自信

契約は基本的に1年間の継続を前提としており、対象者は不動産、IT、エンタメ、店舗ビジネスなど業種を問わない。成果保証はしていないものの、「僕と1時間話すだけで“景色が変わった”と言う人は多い」と強調している。

今回の募集がシーズン1と銘打たれているが、次回以降の実施については「やるかもしれないしやらないかもしれない」としており、現時点では未定だ。

＜参考・引用＞

松浦勝人氏公式X（@maxmatsuuratwit）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090505.html