冷んやり最高ーーーッッ♡【ファミマ】マニアがチェックした「新作スイーツ」

新作ラッシュが止まらない【ファミリーマート】のスイーツ。王道からちょっとユニークなものまで揃いますが、今回は夏に嬉しい“冷んやりスイーツ”をピックアップしてご紹介。味はもちろん、食感や見た目にもこだわり満載で、思わず手に取りたくなること間違いなし！ 入れ替わりが早いので、食べたいと思ったら即カゴINがおすすめです。

ザクザク食感と滑らかクリームが◎

ココア風味のパイ生地の中に、たっぷりのホイップクリームが入った「冷やして食べる生クリームパイコロネ」。@sujiemonさんは、香りやコクに触れると同時に「素朴な甘み」と感想を投稿しています。

和と洋のコラボレーション！

「ふわもち生大福（きなこホイップ & 黒蜜）」は、お餅できなこホイップと黒蜜を包んだスイーツです。和洋の素材について「相性も良く美味しい」「絶品」と、@sujiemonさんも大絶賛。お値段\149（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイントです。

王様降臨！？ 人気商品の新フレーバー

「くりーむパン」でお馴染み！ 八天堂の【ファミマ】限定商品「冷やして食べるくりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」。クリームには、マスクメロンの王様と言われる静岡県産「クラウンメロン」のピューレが使用されているのだそう。パンは、クッキー生地をシュガーコーティングしてあるので独特の食感も楽しんで！

ビジュ良し味良し！ ご褒美にしたい！

「神商品」「完璧」「超おすすめ」と、@yuumogu22さんがべた褒めするのは「ザクっと食感 クッキー & クリームクレープ」。クレープ生地の中にはたっぷりのクリームとクッキー、クランブル入りで食感も抜群です。

どれも要冷蔵のスイーツ。おうちに帰ったら一度冷蔵庫に入れて、冷んやりさせてから食べるのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N