巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。同日にナイターでソフトバンク戦を行う巨人ナインは、東京ドームで試合前練習に臨んだ。阿部監督の辞任を受け、主将の岸田行倫捕手がソフトバンク戦前に取材対応。「選手は今まで通りやることは変わらない。いいプレーができるように目の前の1試合1試合を戦っていきたい」と心境を語った。この