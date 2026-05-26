いよいよ2026年度のセ・パ交流戦がスタート。昨季はパ・リーグがセ・リーグを圧倒する形で幕をおろしました。今年はどんな展開になるのか、“移籍組キャッチャー”の躍動も期待されます。交流戦はリーグの垣根を越え、普段あまり対戦しない相手との駆け引きが行われます。各ポジションの中でも特に相手を熟知しているのがキャッチャー。自身も打者として相手投手の球を体感しながら、守備では投手の特性や相手打者を分析して攻撃を