ソフトバンクとの交流戦前に取材対応巨人の岸田行倫捕手は26日、東京ドームで行われるソフトバンクとの交流戦初戦の前に報道陣の取材に応じた。阿部慎之助監督が辞任。今季からキャプテンを務める29歳は、「選手は今まで通りやることは変わらない。いいプレーができるように目の前の1試合1試合を戦っていきたい」と心境を語った。この日から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。巨人のキャプテンを務める岸田