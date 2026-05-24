『週プレ』復活シリーズ、JC『キン肉マン』57巻をおぎぬまXがレビュー!! 正義超人軍と悪魔超人軍、そして完璧（パーフェクト）超人一派による三つ巴の争いが描かれる「完璧超人始祖（パーフェクト・オリジン）編」もいよいよクライマックスを迎えます。今巻では、キン肉マンVSネメシスの試合前の一幕を中心に語っていきます！ ●キン肉マン第57巻 レビュー投稿者名おぎぬまX★★★★★星5つ中の5【決戦前夜のキ