IMYは5月15日、特許技術「nanoPDS」を採用し、希少なベルーガキャビアエキスをナノ化して配合したスキンケアブランド「Vianne(ヴィアンヌ)」の一般販売を開始した。VC Caviar Serum同ブランドは、"必要な成分を必要な場所に届ける"を設計思想に開発された次世代のスキンケア。肌のバリア機能に着目し、成分をナノレベルで制御することで角層までの浸透を可能にした。採用している特許技術「nanoPDS」は、従来のリポソーム技術と比