中国メディアの環球時報によると、インディア・トゥデイはこのほど、「中国はいかにしてロボット軍団を駆使して世界最大の鉄道駅をわずか38カ月で完成させたか」とする記事を掲載した。記事はまず、トランプ米大統領の訪中に同行した実業家のイーロン・マスク氏がこのほど、世界最大の駅である重慶東駅を紹介した動画をSNSに投稿したことに触れた。そして、2025年6月に開業した重慶東駅について、「多くの国が大規模プロジェクトの