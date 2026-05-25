兵庫・たつの市で親子が刃物で刺され死亡した事件。警察は24日、10年ほど前に家の隣に住んでいた42歳の男を指名手配しました。男が事件発覚前に、「警察に人を殺した」と話していたことが分かりました。黒いズボンに白いシャツ姿で歩く男。殺人の疑いで指名手配された住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。事件は5月19日、兵庫・たつの市の住宅で倒れていた2人の女性が発見されたことで明らかになりました。被害に遭ったのは