メイク崩れを防ぐ要、とも言えるフィックスミストは、夏に新調したいアイテムのひとつ。年を重ねるごとに過酷さを増す日本の夏に対抗して、フィックスミストのメイクキープ力や使用感も進化を遂げています。最新のメイクキープ力を体感するために、2026年に発売されたフィックスミストから、KATEとコーセーの2つをピックアップしました。■瞬時になじむマイクロミストがピタッとメイクキープ2026年2月28日、KATEから待望のフィック