タレントのホラン千秋がYouTubeチャンネルを開設。ファンから「YouTube開設してくれてすごく嬉しい」「メディアとは違う一面が素敵です」など歓喜の声が上がっている。

【写真】ファン待望のYouTubeチャンネルを開設し、シドニーひとり旅を楽しむホラン千秋

「ホラン千秋 YouTube」が開設されたのは2025年8月19日。「【ご挨拶】YouTube始めました！」と題した初の動画が公開されたのは8月28日で、そこでホランは「私、旅が好きなんですけど、旅に行っても、何食べたとか、どんな景色見たとか、何やったとか…残しておかないと忘れてしまうなと思って」とYouTubeを始めたきっかけを明かした。

2025年3月に約8年間出演したTBSの報道番組『Nスタ』を卒業し、以降、頻繁に旅に出ているというホラン。自らで動画の編集作業も行っているという。金髪にスタイルチェンジしたホランは終始ナチュラルな笑顔を浮かべながら、“YouTube活動のこれから”を話していた。

そして8月30日に公開された「【シドニーひとり旅・前編】5泊6日で行く冬のシドニーお腹も心もマンプク旅 Vlog【Winter Sydney】」と題した動画は56分27秒という尺の大作。そこでは、まさに「Vlog」という表現がピッタリの、ありのままのホランの姿が描かれている。

動画を見てみると、ホテルに移動する様子やチェックインする場面、夕食に出かけたり、シドニーの街をぷらぷらと散歩したり、まさに旅の記録といった感じ。シドニーを旅したいと考えている人には、空気感や店選びなど参考になるだろう。

「Nスタ」を卒業したとはいえ、ホランはバラエティ番組などに引っ張りだ。YouTubeへの投稿頻度はどのくらいなのか、現段階では未知数な部分があるが、やはり“人に情報を伝える”という部分は見事で「YouTube始めたばかりとは思えないクォリティです。素晴らしい」「とっても自然体なホランさんとシドニーの街並みやお店が素敵だなと思えた動画でした。海外一人旅の参考にもなる」など称賛の声が寄せられている。

（文＝よーちゃん）