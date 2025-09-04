黄金比のタレで！定番の豚肉の生姜焼き【材料】（4人分）豚肉(ショウガ焼き用) 300~350g<下味調味料>酒 小さじ 2みりん 小さじ 1しょうゆ 小さじ 2ショウガ(すりおろし) 1片分サラダ油 大さじ 1<合わせ調味料>酒 小さじ 2砂糖 大さじ 3みりん 小さじ 2しょうゆ 大さじ 3ショウガ汁 大さじ 1キャベツ 1/8~1/4個貝われ菜 1/2パックプチトマト 8~12個【下準備】1、豚薄切り肉は食べやすい長さに切り、＜下味調味料＞をしっかりもみ込み、10分おく。2、キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げる。3、貝われ菜は根元を落とし、長さを半分に切って水洗いし、キャベツと混ぜ合わせ、食べる直前まで冷やしておく。【作り方】1、フライパンにサラダ油を熱し、豚薄切り肉を1枚ずつ広げながら中火で両面を焼き、いったん取り出しておく。2、フライパンに豚薄切り肉を戻し、＜合わせ調味料＞を加えて肉にからめ、最後にショウガ汁を加えてからませる。3、器にキャベツと豚薄切り肉を盛り合わせ、（2）のタレを少し煮詰めて豚薄切り肉にかけ、プチトマトを添える。