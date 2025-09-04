パ首位のソフトバンクは３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に７―１で快勝し、２連勝で４カードぶりの勝ち越しを決めた。２位・日本ハムとのゲーム差は「２」に広がり、４日にも優勝マジックが点灯する。

育成出身６年目左腕が堂々の最多勝争いを演じている。大関友久投手（２７）が６回１失点の好投で１２勝目。本拠地で無傷の９連勝を飾り、リーグハーラートップ１３勝の日本ハム・伊藤に再び１勝差に迫った。

序盤は走者を背負う苦しい投球も要所を締め、試合のカギを握る先取点を与えなかった。前回登板で約３か月半ぶりに黒星を喫したが、連敗しないあたりがさすがは防御率１・５９を誇る左腕の安定感だ。

試合後のヒーローインタビューでお立ち台に上がった大関の表情は晴れやかだった。「家族と親戚、友人が来てくれていたので、みんなの前でいい投球ができてよかった」。勝負の９月、チームを意義ある連勝スタートに導いた左腕はいつになく充実感に満ちていた。

来場していたのは大切な親類や知人だけではない。見慣れない顔もあった。前日はオリックスの若きエース・宮城が登板。来日中のＭＬＢ球団のプロスカウトが視察に訪れていたが、この日は大関を狙い撃ちするかのように別の名門球団の駐米スカウトが試合を見守った。

大関は一昨年オフに将来的なメジャー挑戦意思を表明。「一番になりたいという気持ちが昔からあった。大谷翔平さんやメジャーで活躍されている方を見て、自分もそうなりたい」と秘めたる思いを公にしたが、プロ入りの早い段階から「最多勝、沢村賞、その先にメジャー」とステップアップを描いていた。

ホークスは基本的にポスティング移籍を容認していないが、意思を表明することで広がる選択肢がある。志に追いつくように実力が伴っていることに「順調ですね」と笑った大関。己の力を結果で証明し続け、２年前に少なからずあった懐疑的な声は、もはや聞こえてこない。