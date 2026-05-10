2012年沢村賞の元鷹・攝津正氏が明かす…日々の変化と向き合う投球練習の極意投手の基本であるキャッチボールやブルペンでの投球練習。ただ肩を温めるだけの単調なルーティンになっていないだろうか。日々変化する自身の体と向き合い、投げることへの意識を高めることの重要性を説くのが、2012年に沢村賞を受賞した元ソフトバンクのエース・攝津正氏だ。攝津氏はブルペンでの投球において、10球のうちほぼ全球を狙ったコースや