元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。阪神での全盛期に発したまさかの発言を明かした。1997年にドラフト2位で阪神に入団し、03年には20勝をあげ18年ぶりのリーグ優勝へ導くなど大活躍した。MVPや沢村賞など主要タイトル総なめで、プロ6年目の24歳で年俸は1億円を超えた。チームのエースとなり、首脳陣か