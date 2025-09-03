この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が力説「一番良いサッシを選ばないと後悔する」その理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【注文住宅】サッシのグレードで断熱性能は決まる!? あとで取り替え不可、一番良いサッシを選ぶべき理由は？――注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、この動画で「家づくりにおけるサッシ選び」について熱く語った。



動画の冒頭で杉浦氏は、「暖かい家を建てたかったら、もうサッシは一つしかなくて、っていう樹脂サッシね」と断言。サッシ業界の裏側や、自身が元サッシ職人だった経験から「サッシは最初にグレードを落としがち。でもそれが一番やっちゃいけない」と、視聴者に強く呼びかけた。



杉浦氏いわく、断熱性能や結露防止の観点からも「サッシは家の弱点になりやすい」「いいの買っとかないとダメ」と力説。さらに「サッシって取り替えらんないのよ。日本のサッシは外壁を外さないと無理」「一度つけたらほぼ一生もの」と、初回の選択がいかに重要かを強調した。「せっかく壁や天井の性能を上げても、サッシが悪いと全部そこからダメになる」との指摘も印象的だ。



また、国内主要メーカーについても言及。「メーカーによって性能が全然違う。僕はYKK推し。物がいいし丈夫」と語り、独自の選定基準や現場での違いも生々しく紹介している。さらに、「いいサッシは音も静か、防音も圧倒的。断熱も全然違う。冬は窓から半分の熱が逃げ、夏は75%の太陽熱が入ってくる」と、窓性能の“最重要性”を裏付ける数値も披露する。



一方で「ヨーロッパやドイツのサッシは、良くて安い上に交換も簡単。でもメンテナンスや部品問題が壁になる」「価格は高いけど、そこは日本のサッシ業界にも努力してほしい」と業界への要望やビジネス的な視点も述べた。



最後に杉浦氏は、「今の最高ランクのサッシでもギリギリの性能。今後もっと良いものが出たら迷わず選んだ方がいい」とアドバイス。「家を建てるときはケチらず“一番良いサッシくれ”って頼んでください。それが後悔しないコツです」と動画を締めくくった。