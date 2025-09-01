8月31日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#2が放送。24歳のモデル美女が、気になる高身長イケメンを呼び出し、好意を伝える一幕があった。

【動画】24才モデル美女、大胆すぎる超ショーパン姿（全身あり）

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

前回、24歳のモデル・ナツキは、”見た目だけで気になる男性”に指名したヒロと初対面。ナツキは自己紹介で「背が高い人が好きです」と好みのタイプを明かし、ヒロにそれとなくアピール。これに対し、ヒロも自らの長身を強調するような仕草を見せて応えていた。

さらに、好きな異性の服装についてヒロがキレイめブランドを挙げたことから、今回のナツキはスタイルをチェンジ。ガーリー系だった装いから、大胆な肩出し白トップスに、美脚が際立つショートパンツを合わせた、大人っぽいコーデに着替えた。

今回は、8人の男性メンバーが、ガール棟かレディ棟のどちらか一方を選んで訪問する。ガールは5人の男性から選ばれ大喜び。その5人の中にはヒロもおり、ナツキは隠すことなくニコニコだ。

他のガールたちもそんなナツキを応援するため、「何か気づいたことないですか？」と男性陣にアピール。男性らが「オシャレからオシャレになった」とナツキの服装の変化に気づくと、ルナは「なんででしょう〜？」とナツキに話を振った。

これを受け、ナツキは「服装のタイプ聞いて、自分が着てるようなのじゃない服が好きそうやなって思ったから、好きな人のタイプに合わせにいこうかなと」と、わかりやすくヒロにアピール。大胆な行動に、スタジオのアンミカは「告白やん」と驚きの声を上げた。

その後、ナツキは「一緒にちょっと2人で喋りたい」とヒロを呼び出し、2ショットトークへ。ナツキは、”見た目だけで気になった男性”にヒロを選んだことを明かし、「初めてみんなで会ったときに、ほんまに一目惚れくらいの勢いで、『めっちゃかっこいい！』って思って」とストレートに好意を伝えた。

また、ナツキは高身長の男性がタイプであると明かしており、ヒロが「183cm」と身長を答えると、「ヤバい！」と大興奮。「背が高くて、線が細くて、顔ちっちゃい人が好き」とヒロを見つめながら語ると、ヒロは「よかった」「嬉しい」と照れくさそうに反応していた。