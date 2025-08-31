再評価される巨人の2023年「超即戦力ドラフト」 首位打者争いのショートストップに加え、ドラ1右腕の巻き返しに期待
ドラ1右腕の西舘もさらなる飛躍が期待されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
今年もドラフト会議まであと2か月。スポーツメディアは早ければ当日にも「勝ち組、負け組はどこ？」と12球団の指名を採点しますが、古くからプロ野球界ではこんな格言があります。
「ドラフトの成功は5年後、10年後にならないと分からない」
つまり、その時は甲子園のスターや東京六大学のビッグネームを獲得したチームが高評価を受けますが、必ずしもそれが「勝ち組」なのかは分からない。格言は、あくまで歴史の審判を経ないといけないと教えてくれます。
それでは、「2023年の巨人軍ドラフト」は、どうでしょうか。支配下にはこんな選手が並びました。
1位 西舘勇陽投手（中央大）
2位 森田駿哉投手（Honda鈴鹿）
3位 佐々木俊輔外野手（日立製作所）
4位 泉口友汰内野手（NTT西日本）
5位 又木鉄平投手（日本生命）
スポーツ紙のデスクが言います。
「この年の巨人のドラフトは、支配下の高校生指名がゼロで、インパクトがありました。『未来より今』を重視して、戦力の上積みを狙ったものです。系列のスポーツ紙は『超即戦力ドラフト』と報じていましたが、一部メディアからは『それってどうなの？』『バランスを欠いていないか』という意見が見られたのも事実です」
そして2年後、事態は意外な方向に進んでいました。
「ドラフトは5人獲得して、2人が一軍で戦力になれば御の字の世界です。しかし、この年の5人はいずれも一軍で頑張っている。中でも4位の泉口はお見事でしょう。当時は門脇がブレイクした後だったので、巨人ファンからも『果たして必要なのか？』『それなら高校生ショートを指名すべきでは』との声があったものです。しかし、今季の泉口はセ・リーグの打率3位（8月29日現在）で、首位打者も狙える位置にいるのです」
「2位の森田もけがから復帰し、左のエースを狙える力を秘めている。欲をいえば西舘はこんなもんじゃない。先発ローテの一角に君臨して欲しいなと思います」（前述のデスク）
西舘は今季12試合に登板（内、先発7試合）、2勝3敗、防御率4.28と苦しんでいる。現在は上半身のコンディション不良のため8月2日に登録抹消。ファームで調整を進めている。
「バランス型」もいいですが、明らかな意図を持って臨むのもドラフトの妙味。今年はどんなドラマが生まれるのでしょうか。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］