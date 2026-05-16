鈴鹿
『鈴鹿』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月28日
2026年7月27日
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59歳カズが約4年ぶりのゴール、英BBCが世界最高齢選手として紹介
約4年ぶりのゴールを決め、英BBCが「世界最高齢プロ選手」と報じた
サッカーダイジェストWeb
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閉館わずか4日後の丸の内TOEIが映画のクライマックス舞台に
東映映画『藁にもすがる獣たち』で実際に壁や扉を破壊する撮影を実施
オリコンニュース
2026年7月26日
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ダイレクトカーズが5人乗りの豪華ハイエースキャンパー「雅-Quint」を公開
ダイレクトカーズの「雅-Quint」は10人乗りを5人乗りに変更し快適性を追求
くるまのニュース
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カズが天皇杯福島予選で4年ぶりゴール、59歳の瞬発力にファン驚嘆
後半7分に右サイドからの折り返しを右足で押し込み、約4年ぶりの公式戦ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
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三浦知良が59歳で1351日ぶりの公式戦ゴールを福島で決める
22年11月以来1351日ぶりの得点で、福島は7対0で快勝を収めた
スポニチアネックス