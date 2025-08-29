プラモデル「R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビーメタルコーティングVer.」再販分がプレバンにて8月29日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビーメタルコーティングVer.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月29日11時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は11,000円。
本商品は「重戦機エルガイム」に登場するヘビーメタル「エルガイムMk-II」をR3 1/100スケールプラモデル化したもの。
劇中のデザインが再現され、金属感を演出した“ヘビーメタルコーティングVer.”となっており、メッキ加工とグロスインジェクション成形が採用されている。
バスターランチャー、パワーランチャーが付属し、ランドブースター プローラーに変形することができる。
(C)創通・サンライズ