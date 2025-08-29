【R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビ ーメタルコーティングVer.】 8月29日11時より予約開始 10月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「R3 1/100 エルガイムMk-II ヘビーメタルコーティングVer.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月29日11時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は11,000円。

本商品は「重戦機エルガイム」に登場するヘビーメタル「エルガイムMk-II」をR3 1/100スケールプラモデル化したもの。

劇中のデザインが再現され、金属感を演出した“ヘビーメタルコーティングVer.”となっており、メッキ加工とグロスインジェクション成形が採用されている。

バスターランチャー、パワーランチャーが付属し、ランドブースター プローラーに変形することができる。

(C)創通・サンライズ