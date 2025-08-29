749日ぶりの勝利

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

充実の表情だった。ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦で復帰後初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点の好投で749日ぶりの白星を手にした。想定されていた5イニングを投げ切った直後、中継映像に映った“顔”にファンも注目。「感情が込み上げてる」「泣きそう」と反響を呼んでいる。

大谷は初回先頭に初球を左前打とされるも、マルテとデラクルーズを空振り三振に仕留めて無失点。2回は1死から連続四球と暴投で1死二、三塁のピンチとなったが、2者連続三振を奪って窮地を脱した。3回にマルテにソロを被弾したが、4〜5回は3者凡退に抑え、5回87球を投げて2安打1失点、2与四球、9奪三振の投球だった。

大谷が5回を投げ切るのは、6月の復帰後では自身初めて。13日（同14日）の古巣エンゼルス戦では5回のマウンドに上がったものの、連打を許して降板していた。しっかりと責任イニングを終えてベンチに戻ると、大谷は噛み締めるように何度も頷き、空を少し見上げながら笑顔を見せていた。

試合中継していたNHK-BSなどに映った大谷の何気ない一瞬にファンも注目。「込み上げるものがあったのかな……」「プレッシャーも相当なものだったでしょう」「さすがにもらい泣き」「もう涙腺崩壊」「いい表情だな」「すごく満足げ」「うるっとしました」と感動の声が寄せられた。一方で大谷は試合後、5回を投げ切った感想を聞かれ「感極まるところはないですけれど」とし、打席面の反省を口にしていた。（Full-Count編集部）