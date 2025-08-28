幻冬舎の名物編集者・箕輪厚介氏との不倫で世間を騒がせたYouTuber・いけちゃんが、8月23日に約3週間ぶりとなる動画投稿を再開。しかし、その後の活動内容に迷走感が漂っていると話題になっている。

「8月23日に更新された動画配信再開の第一弾は、大阪のディープスポット・西成の街を飲み歩くという内容でした。その後、宿泊先のホテルに戻ると、しみじみと一人語り。『家にずっと引きこもっていると、精神的におかしくなってくる』と本音を吐露しつつ、『やっぱり旅っていいですね』『ホテルに来ることで日常とは違うエッセンスを追加する。そのことで脳が活性化する』と持論を展開していました」（芸能記者、以下同）

特に注目されたのは、この後、うつむき加減になりながら語った言葉だった。

「『よし、動画投稿また頑張るぞ！とか、あらゆるやる気を生み出すもの、それは旅なんです！』と語気を強め、『私には、もう旅とYouTubeしかないから……』とまで言い切ったんです。壮絶な覚悟を感じました」

しかし、それから3日後の8月26日、いけちゃんが自身のInstagramで披露したのは、まさかの水着姿だった。

「『今年初の海水浴！！』というコメントとともに、美バストもあらわな水色のビキニ姿で、海辺でリラックスしている自撮り動画を投稿したんです。2022年からグラビア展開をスタートさせている彼女ですが、“不倫の禊も済んでいないのに”と受け止められかねない水着姿には疑問の声が上がりました」

案の定、XやYouTubeチャンネルでは厳しい反応が相次いでいる。

《本当に視聴者を裏切ったことに反省してるのか？》

《自分の売りを分かっているが、もう箕輪がチラついて需要ない》

さらに、この水着姿の投稿には“裏”があるという。

「実はこの海水浴ショット、不倫発覚後に彼女が最初に自身のTikTokに上げた動画と同じなんです。つまり使い回しということです。にもかかわらず、『今年初の海水浴』とキャプションを付け、つい先日の出来事かのように紹介している。この投稿は各社のネットニュースでも取り上げられましたが、時系列的には約1か月前の出来事。これをわざわざ今になって公開したのは、話題作り以外に説明がつきません」

8月28日には、自身のYouTubeに、「八丈島へセルフ島流し旅を決行！江戸の罪人も渡った海を私も渡る【雑魚寝部屋で乗船11時間】」と、自虐ともとれるようなタイトルで八丈島への一人旅動画を投稿している。

「『セルフ島流し』という表現は確かにインパクトがありますが、これも炎上商法的な匂いを感じます。もちろんこの自虐スタンスを“たくましい”と歓迎するファンもいますが、本当に心機一転を図りたいなら、別のアプローチもあるのでは」

不倫で失った信頼を回復するには時間がかかる。その焦りが、既存コンテンツの使い回しや話題作りに走らせているのかもしれない……。