《自分の身勝手な思いで、ファンの皆様へ突然のご報告になってしまったこと重ねてお詫び申し上げます》

8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）がグループを卒業すると発表した。事実上の脱退となるが、一切予兆がなく突然のことだっただけに、ファンの間で波紋が広がっている。

STARTO ENTERTAINMENTの発表によると、中島の卒業は同日付。公式サイト等のHey! Say! JUMPのページからは早くも中島の写真が削除されている。

「STARTO社のタレントがグループを脱退する際は事前にファンに報告することが多く、同日付で脱退というのは異例のことです。Hey! Say! JUMPからは’21年に岡本圭人さん（32）が脱退していますが、脱退日の6日前にファンに発表していました。さらに脱退前には配信コンサートも行われ、岡本さんのHey! Say! JUMPとしての最後のステージをファンは見ることができました」（芸能関係者）

しかし中島の場合、8月31日にグループで出演予定だったフェス「a-nation2025」は脱退に伴って欠席。あまりにも急な展開のように思えるが――。

「実際、中島さんに脱退の予兆はありませんでした。中島さんの誕生日である8月10日にはファンクラブ向けに動画が公開されましたが、そこで中島さんは“32歳もHey! Say! JUMPとして見せていきたい”と前向きな発言をしていました。さらに8月6日には中島さんはインスタライブで、『a-nation』の打ち合わせをしていた旨を明かしており、この時点では脱退の話は出ていなかったと考えられます」（前出・芸能関係者）

脱退の発表にも、岡本の際とは大きな違いが。

「岡本さんの脱退の際はグループ全員そろった動画をファンクラブ向けに公開しており、新たなスタートを切る岡本さんを見送るような雰囲気でした。しかし今回の中島さんの脱退に際しては、中島さんのコメントとメンバーのコメントが書面で出されたのみ。メンバーの温度感にも差を感じます」（前出・芸能関係者）

グループが特段不仲だったということもなさそうで……。

「山田涼介さん（32）が今春開催したソロコンサートツアーの仙台公演は、山田さんの誕生日公演でもありました。このとき、中島さんは仙台まで足を運んで公演を見学し、山田さんの誕生日を祝うというメンバー愛を見せているのです」（前出・芸能関係者）

中島は今後もSTARTO社には残るといい、不祥事は考えづらい。となると、この3週間弱の間に脱退を決断するほどのトラブルがあったということなのか――。X上でもファンの疑念が湧き上がっている。

《中島裕翔くんほどの人気とキャリアのある人が、今日発表して今日グループ卒業しますってめちゃくちゃ違和感あるねんけど。てか、違和感しかない。 彼ならば、最後にライブで卒業じゃないの？？ それができひん事情があるのなら、おじゃんぷ何があったんって感じ。》

《中島裕翔、ガチで想像もつかないレベルの喧嘩して勢いで抜けた以外考えられない》

《比べちゃいけいないのは承知で 圭人の時は仲違いが起きてそうに見えて実際のところかなり円満脱退だと思ってるんだけど、裕翔の場合円満そうに見えて実際はかなりの事情があるんじゃないかと思えて怖い》