「ｉＰｈｏｎｅ １６」をディスプレーしているアップルストア＝２０２４年９月２０日、マレーシア・クアラルンプール/Annice Lyn/Getty Images

（ＣＮＮ）米アップルは２６日、報道関係者向けに招待状を送り、米国時間９月９日（日本時間１０日）にイベントを開催すると発表した。このイベントでは、「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」や新型アップルウォッチなど、さまざまな新製品が発表される見込みだ。

アップルは発表前に新製品の詳細を明らかにすることはめったになく、２０１２年以降は９月に新型ｉＰｈｏｎｅを発表している。招待状には「Ａｗｅ Ｄｒｏｐｐｉｎｇ．（言葉にできない。）」といううたい文句が添えられている。

カリフォルニア州クパチーノにあるアップルパークで開催される９月のイベントは、同社にとって年間で最も重要なイベントと広く考えられている。アップルの最大の収益源である新型ｉＰｈｏｎｅへの期待は高まっているが、支出を抑えているこの時期に消費者が最新モデルに大金をはたく価値があると判断するかどうかは、いずれ分かるだろう。一方、ウォール街は、とりわけこの人工知能（ＡＩ）時代においてもアップルが依然としてイノベーターであるかどうかを測るバロメーターとして、今回の発表に注目するとみられる。

アップルが音声アシスタント「Ｓｉｒｉ（シリ）」のメジャーアップデートを延期したことで、今年は特に重要な年となっている。このアップデートは、オープンＡＩの「チャットＧＰＴ」やグーグルの「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）」に追いつくのに役立つはずだった。

しかし、アップルは昨年発売された「ｉＰｈｏｎｅ １６」を「アップルインテリジェンス向けに作られた」モデルと位置付けており、グーグルなどの競合が独自のＡＩ開発を強化する中で、今年もこの姿勢を維持する可能性がある。

ブルームバーグ通信によると、アップルは今年、超薄型のｉＰｈｏｎｅで消費者を魅了することに賭けている。同社は、実質的にｉＰｈｏｎｅ版「ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ」とも言える新モデルを発売すると予想されているのだ。よりスリムなデザインだが、バッテリー駆動時間とカメラ性能は犠牲になる可能性があるとブルームバーグは伝えている。