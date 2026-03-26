Image: Robert Way/Shutterstock.com リサーチファームCounterpointの最新レポートでは、今年の折りたたみスマートフォン市場を予想。いわく、前年比20％の成長が見込めるといいます。この成長を支えるのは…、Appleが今年リリースされると噂されている折りたたみiPhone！OS乗り換えも増えそう？Apple参入で大きな成長が予想される折りたたみ市場。Counterpointは今年の折りたたみ市場シェア