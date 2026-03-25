Appleが「Siri」を一新して、単なる音声アシスタントからOSに統合したシステム全体のAIエージェントにする計画を進めていることがわかりました。計画の一環として、2026年後半にiPhone・iPad・Macで「Siri」アプリのテストが始まる見込みです。iOS 27 Features: Apple AI Reboot With Siri App, New Interface, ‘Ask Siri’ Button - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/ios-27-features-apple-ai-rebo