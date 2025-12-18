アップルは18日、日本国内でのアプリ配信や決済に関する仕様を大幅に変更した。スマートフォンソフトウェア競争促進法（スマホ新法）の施行に伴うもの。 iOS 26.2以降のiPhone向けとなり、開発者はApp Store以外の経路でのアプリ配信などを利用できるようになる。 アプリ配信の自由化と「公証」制度 今回の変更により、開発者はApp Storeを経由せず、独自の「代替アプリマーケットプレイス」やWebサ